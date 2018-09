Casado al·lega al Suprem que els delictes que se li atribueixen haurien prescrit

El president del PP, Pablo Casado, va demanar al Tribunal Suprem que rebutgi obrir una investigació sobre el seu màster. En concret, al·lega que no hi ha indicis de la comissió dels dos delictes que se li atribueixen i que, en tot cas, aquests estarien prescrits. Casado va presentar voluntàriament un llarg escrit d'al·legacions que descartava la comissió de suborn impropi i prevaricació administrativa. Es tracta dels dos delictes dels quals sí que va veure indicis la jutge de Madrid que està instruint la investigació sobre els màsters de la Universidad Rey Juan Carlos.

En estar aforat davant el Suprem com a diputat, la jutge va remetre allò referent al líder del PP a l'Alt Tribunal. L'escrit presentat per la defensa nega que hi hagi els «indicis de responsabilitat penal» de què parla la jutge. A més, rebutja la tesi de la jutge que el presumpte suborn impropi no hauria prescrit. La instructora argumenta davant el Suprem que, per si sol, el suborn estaria prescrit, ja que castiga amb una pena molt lleu (multa) l'autoritat que accepti un do (el màster) en consideració a la seva funció. Però en aquest cas, per aconseguir el do hauria participat com a cooperador necessari en un altre delicte, el de prevaricació administrativa. Aquest no estaria prescrit, el que evitaria la prescripció del suborn. La defensa nega davant el Suprem que es pugui interpretar que el líder del PP participés activament en aquesta prevaricació.

Per part seva, el Tribunal Suprem ha demanat a la Fiscalia que informi sobre si ha d'obrir causa contra Casado pels delictes de prevaricació i suborn impropi relacionats amb el títol del màster que va cursar. La Sala d'Admissió pregunta a la Fiscalia si el Suprem té competència per investigar el líder dels populars, ja que és aforat, i si comparteix els delictes que va assenyalar la jutge d'Instrucció número 51 de Madrid, que va iniciar aquesta causa. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel va elevar una exposició raonada al Suprem a principis d'agost reclamant que es citi com investigat Casado.