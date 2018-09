Cs defensa el currículum de Rivera malgrat que hi consta que és doctorand mentre la UAB ho nega

Ciutadans s´ha vist obligat aquest divendres a defensar el currículum del president del partit, Albert Rivera, esquitxat per la polèmica dels màsters i les titulacions després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi hagut de publicar la seva tesi. Les mirades s´han centrat en les últimes hores en els canvis en el currículum del líder de la formació taronja, que assegura a la versió del web del partit que Rivera és doctorand, un extrem que nega la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarida Arboix. Diverses informacions apunten a canvis en el currículum de Rivera al llarg d´aquests anys, en què han aparegut i desaparegut dos màsters i un doctorat.

Aquest divendres Ciutadans ha assegurat que el currículum de Rivera "ha estat sempre públic i accessible per a qualsevol a un simple clic a les webs oficials de les institucions on ha desplegat la seva tasca".

Segons Ciutadans, "tal com apareix en aquestes webs, abans i ara, Rivera és llicenciat i màster en Dret per la Universitat Ramon Llull ESADE, té un curs de màrqueting Polític per la universitat George Washington i també va cursar estudis de doctorat en Dret Públic a la Universitat Autònoma de Batcelona en finalitzar la carrera".

Amb tot, segons el partit, el president de Cs "va decidir no iniciar la tesi doctoral per la seva dedicació exclusiva a l´activitat política, com ell mateix ha manifestat públicament en diverses entrevistes i fòrums de debat". "És el que diu el seu currículum: que va obtenir les citades titulacions i que també va obtenir estudis de doctorat".

Aquest divendres la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarida Arboix, ha negat que el líder de Ciutadan sigui doctorand de Dret Constitucional a la UAB tal i com apareix en el seu currículum de la web del partit. Arboix, al 'El matí de Catalunya Ràdio', ha recalcat que no consta que fes la tesi i que si actualment estigués matriculat, Rivera hagués hagut de fer un seguiment aquest mes de setembre, ja que anualment, el doctorand ha de presentar la feina feta i el director ha d'emetre un informe. Si es conclou que no s'ha avançat, se'l suspèn, ha aclarit Arboix. Arboix si que ha reconegut que va fer ''alguns cursos de doctorat''.