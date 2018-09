Espanya vendrà les 400 bombes a l'Aràbia perquè és armament de precisió

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va confirmar que el Govern enviarà a l'Aràbia Saudita les 400 bombes làser de l'Exèrcit venudes en compliment d'un contracte de 2015, i va assenyalar que es tracta d'un «armament de precisió», guiat per làser, que «no produeix efectes col·laterals en el sentit que impacta en l'objectiu que es vol amb una precisió extraordinària».

Borrell va assenyalar que el Govern ha decidit entregar les bombes per «complir un contracte que ve de 2015, de l'anterior Executiu, i en què no s'ha detectat cap irregularitat que permetés no posar-lo en pràctica».

La setmana passada el Ministeri de Defensa va explicar que paralitzaria aquest contracte, però divendres va rebaixar l'anunci a una declaració d'intencions i va assenyalar que encara ho estava estudiant, després que els treballadors de Navantia fessin públic que el govern saudita havia amenaçat amb cancel·lar el multimilionari contracte de construcció de cinc corbetes a les drassanes de San Fernando (Cadis).

Preguntat si l'Aràbia Saudita va arribar a advertir al Govern sobre el contracte de Navantia, el ministre d'Afers Estrangers va replicar que les coses no es plantegen amb aquesta «cruesa», però va admetre que «l'Aràbia Saudita considera les relacions comercials en matèria d'armament com un tot». Borrell va detallar que el contracte per a la venda de les bombes ha passat tres vegades per la comissió interministerial que autoritza les vendes d'armament.