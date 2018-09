Luxemburg esclata contra Salvini i l'envia "a la merda"

El ministre d'Afers Exteriors de Luxemburg, Jean Asselborn, ha esclatat aquest divendres contra el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, per unes declaracions de l'últim sobre els immigrants. "A Itàlia tenim la necessitat de tenir fills, no de tenir nous esclaus per substituir els fills que ja no fem. Potser a Luxemburg tenen aquesta necessitat", ha dit Salvini en la conferència sobre Seguretat i Migració que la UE ha celebrat a Viena aquest matí. Davant d'aquests comentaris, Asselborn -que compartia seient a la mateixa taula- l'ha interromput visiblement molest: "A Luxemburg, estimat senyor, vam tenir desenes de milers d'italians, migrants, que van venir a treballar amb nosaltres, perquè poguessin tenir diners per als seus fills a Itàlia". El luxemburguès ha acabat deixant anar: "A la merda!".



El moment de tensió es pot apreciar en un vídeo publicat al web de 'La Reppublica'. Segons el mateix mitjà, Salvini hauria fet aquestes declaracions després que poc abans Asselborn subratllés la importància de la immigració per fer front a l'envelliment de la població.





Salvini fa sbroccare il ministro del Lussemburgo che appare alticcio e esordisce con ale ale ale a ela ela... pic.twitter.com/KF0CqlzrVm — Umberto Molini ???? (@molumbe) 14 de septiembre de 2018