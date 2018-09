Sánchez permet que tothom pugui accedir a la seva tesi

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va comprometre a que la seva tesi doctoral sigui avui de lliure accés a través d'Internet i va acusar PP i Ciutadans d'estar darrere d'una «campanya de desprestigi» contra la seva persona per tapar que no tenen projecte polític per a Espanya, on s'està conformant «un espai alternatiu de govern progressista». Sánchez va assegurar que va fer la tesi, que va complir amb tots els passos marcats per la llei, que la va defensar davant un tribunal i va publicar totes les aportacions de la recerca a revistes acadèmiques i en un llibre generalista.

«Llavors, què està passant? Quin és el problema? Parlem clar: el problema és que els que governaven fa cent dies no han assumit que avui són oposició», va assenyalar en referència a PP i Ciutadans, als qui acusa de no haver assumit la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa i de no tenir «propostes que convoquin a la majoria social del país».

El cap de l'Executiu considera que PP i Ciutadans han creuat amb aquest atac «totes les línies vermelles», tot i que va reconèixer que no li hauria de sorprendre quan amb anterioritat el van qualificar d'«aliat d'ETA» i el «millor advocat de l'independentisme».

Malgrat tot, Sánchez va explicar que se sent «orgullós» de la seva tesi. «No embrutaran el que tant d'esforç em va costar», va afirmar, abans de reivindicar la seva tasca de Govern en aquests primers 100 dies. «El Govern avança, tot i que molesti els dos partits», va destacar.

Per part seva, el PP i Ciutadans seguiran endavant amb la petició de compareixença al Congrés del president del Govern encara que hagi anunciat que avui es farà pública la tesi doctoral. Al fil d'aquesta polèmica, el president de Cs, Albert Rivera, va demanar la compareixença en seu parlamentària de Sánchez, però per registrar-la necessitava la signatura d'un altre grup parlamentari. La direccions dels dos partits van parlar i el PP va acabar sumant-se a aquesta sol·licitud.

Una vegada que es faci pública la tesi de Sánchez, fonts del PP van assenyalar que ara cal «passar-li la maquineta», en al·lusió al programa informàtic que detecta el plagi en sistemes escrits. En aquest sentit, van afegir que Sánchez hauria d'aprofitar aquesta compareixença per informar sobre la dimissió de Carmen Montón, la renúncia de la qual es va precipitar, segons van destacar al PP, després de conèixer-se que va plagiar part del seu Treball de Fi de Màster (TFM).

En resposta, el Govern i el PSOE van augmentar la pressió perquè el president del PP, Pablo Casado, permeti consultar els seus treballs del màster de Dret Autonòmic que va cursar en el controvertit Institut de Dret Públic de la Universidad Rey Juan Carlos i sobre el qual hi ha la sospita que el va obtenir de manera irregular, beneficiant-se presumptament d'un tracte de favor respecte altres alumnes. En aquest sentit, la direcció del PP va confirmar que Casado només entregarà els seus treballs sobre el màster de Dret Autonòmic si li ho demana la Justícia.