Adeu als recipients i coberts de plàstic? França els prohibirà a partir del 2020

L'Assemblea francesa va aprovar aquest divendres un projecte de llei per prohibir a partir del 2020 objectes de plàstic no reciclables, com els recipients i coberts de plàstic, amb la meta de mitigar la pol·lució que genera aquest material.

Dins d'aquest mateix projecte de llei sobre el sector agroalimentari també va ser aprovat pels diputats el llançament a manera de prova d'un menú vegetarià en els menjadors escolars com a mínim un cop per setmana i durant dos anys.

"França té els mitjans per actuar, hem d'estar a l'avantguarda d'aquest assumpte (...). Fem que en els propers deu anys deixem d'estar tan dependents del plàstic", ha assenyalat el diputat de l'esquerra moderada François-Michel Lambert.

L'Assemblea va donar llum verda per prohibir tots els recipients i coberts de plàstic, entre els quals s'inclouen tapes, plats, envasos de gelats, recipients per a amanides i caixes. A més, tampoc s'autoritzaran les palletes i els palets per dissoldre el sucre.

Segons els redactors de la llei, la meitat del plàstic que s'utilitza "no es pot reciclar" i un total de 13 milions de tones d'aquest material acaba als oceans, que resulten danyats i més vulnerables.

A aquest projecte, que encara ha de comptar amb el vistiplau del Senat, s'hi ha oposat el ministre d'Agricultura de França, Stéphane Travert, que va demanar més temps "per mesurar" l'impacte d'aquesta mesura.

Pel que fa als menús vegetarians als menjadors escolars, tant públics com privats, a més de verdures, als alumnes francesos se'ls oferirà proteïnes d'origen animal, com ous i llet, i cereals i llegums.