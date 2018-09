El darrer canvi d'hora obligatori a la UE serà al març de 2019

La Comissió Europea va demanar als governs celeritat i un enfocament comú per aconseguir que l'últim canvi d'hora al bloc comunitari sigui al març de 2019 i que tingui lloc sense generar problemes com a conseqüència de la manca de coordinació entre les capitals. El vicepresident de l'executiu comunitari per la Unió de l'Energia, Maros Sefcovic, i la comissària de Transport, Violeta Bulc, van presentar la proposta legislativa en què Brussel·les demana acabar amb els canvis d'hora el proper any.

«Convido els Estats membres a començar amb els preparatius necessaris el més aviat possible i espero que el Parlament Europeu i els països puguin complir amb aquest calendari ambiciós. Per això han de començar immediatament», va assenyalar Bulc.

Segons el calendari plantejat per la Comissió Europea, l'últim canvi d'hora obligatori tindrà lloc el 31 de març de 2019 i els Estats membres que desitgin tornar a l'hora d'hivern realitzaran una darrera modificació el 27 d'octubre. A partir d'aquesta data no es podran fer més canvis. Per a això, l'Eurocambra i el Consell de la UE -la institució en la qual estan representats els països- han d'acordar i aprovar la normativa com a molt tard al març de 2019.

Bulc és conscient que es tracta d'un calendari «ambiciós», però va defensar que «permetrà als ciutadans europeus aprofitar aviat els beneficis» de l'abolició del canvi d'hora. A més, va animar les capitals a iniciar «consultes» a nivell nacional per garantir «un enfocament coordinat» dels estats membres, ja que cada país serà l'encarregat de decidir si es queda amb l'horari d'estiu o amb el d'hivern.