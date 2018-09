Els laboristes votaran en contra de l'acord per al Brexit

El Partit Laborista preveu votar en contra de qualsevol acord per al Brexit negociat pel Govern de Theresa May, el que amenaça de complicar l'aprovació d'un text al qual també podrien oposar-se veus dissidents dins del Partit Conservador. La portaveu laborista d'Exteriors, Emily Thornberry, va assegurar que «no hi haurà» un acord amb May com a primera ministra, en la mesura que veu poc factible que la dirigent inclogui canvis que satisfacin l'oposició.

«No me'ls imagino tornant amb un acord que compleixi els nostres seriosos requisits i amb un que uneixi els tories», va explicar Thornberry, després que desenes de diputats conservadors hagin posat en dubte la capacitat de May per tancar un bon acord amb les autoritats europees.

La portaveu laborista fins i tot va plantejar la possibilitat que hi hagi eleccions anticipades d'aquí a uns mesos si fracassa el vot sobre el Brexit a la Cambra dels Comuns. «Anirem a eleccions generals a la tardor o potser a la primavera», va afegir.