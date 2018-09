Un mort i 12 ferits després de diverses explosions de gas al nord de Boston

Almenys una persona va morir i dotze més van resultar ferides després de diverses explosions i incendis que es van registrar a desenes de cases i edificis a tres ciutats al nord de Boston com a conseqüència de la pressió del gas, que va provocar l'evacuació de diversos barris.

Leonel Robson, de 18 anys, va morir a l'hospital general de Massachusetts després que una xemeneia caigués a sobre del vehicle en el qual viatjava arran d'una explosió. Ara per ara, Robson és l'única víctima mortal de les explosions. Les imatges emeses per les cadenes de televisió mostren els bombers lluitant contra les flames que envolten diversos habitatges a les localitats de Lawrence, Andover i North Andover, que es troben a uns 40 quilòmetres al nord de Boston.

Els carrers es van enfosquir després que les empreses elèctriques tallessin l'electricitat i el servei de gas a la zona per evitar més explosions. Almenys deu persones van resultar ferides a Lawrence i estan sent tractades per inhalació de fum o traumatismes a l'hospital general de la ciutat. Entre els ferits n'hi ha un en estat crític i un altre en estat greu, segons funcionaris de l'hospital.