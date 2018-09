Trump ordena aplicar nous aranzels a la Xina per 200.000 milions de dòlars

El president dels Estats Units, Donald Trump, va donar llum verd al seu Govern perquè procedeixi a tirar endavant la bateria d'aranzels del 10% a productes importats de la Xina per valor de 200.000 milions de dòlars que va anunciar al juliol. Aquesta mesura ja va ser anunciada per l'Oficina de Representació Comercial (USTR) el passat 10 de juliol, però Washington va optar per no aplicar-la fins negociar una alternativa amb Pequín. Fins al moment, les dues parts s'han reunit en quatre ocasions amb l'objectiu d'evitar una escalada en la guerra comercial iniciada pel president nord-americà a mitjans de l'any.

Washington ha imposat de moment dues rondes de sancions a Pequín: una per valor de 34.000 milions de dòlars, que gravava productes tecnològics i que va ser resposta per la Xina amb una mesura equivalent, i una altra per valor de 16.000 milions de dòlars contra béns principalment agrícoles. D'aquesta manera, els nous gravàmens que podrien entrar en vigor de manera imminent representarien la tercera ronda d'aranzels, encara que podria no ser l' última, ja que Trump ha amenaçat amb noves mesures aranzelèries. El 7 de setembre, va advertir que estava sospesant imposar aranzels per altres 267.000 milions.