Un informe conclou que la mesquita de Còrdova «mai» ha estat de l'Església

La Comissió d'Experts sobre la mesquita-catedral de Còrdova, constituïda a instàncies de l'Ajuntament de la capital cordovesa el juny de 2017 amb la finalitat de dotar el consistori d'arguments perquè el monument torni a ser de titularitat pública, ha establert que l'Església Catòlica no és la seva propietària, tot i que procedís el 2006 a la seva immatriculació, ja que la mateixa «no té validesa jurídica».

Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe emès per l'esmentada Comissió d'Experts, presidida per l'ex-director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, i que van presentar dissabte l'alcaldessa de la ciutat, la socialista Isabel Ambrosio, el mateix Mayor Zaragoza i la resta de membres de la comissió, que van destacar en el document que «l'anàlisi històrica» realitzada «demostra que l'Església Catòlica no té, ni pot tenir, títol de propietat sobre la mesquita-catedral de Còrdova».

Per part seva, el Cabildo Catedral de Còrdova va voler destacar que «nombroses instàncies judicials i de l'Administració han reconegut que el Conjunt Monumental mesquita és propietat de l'Església des de 1236».