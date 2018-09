Ordenen l'arrest de dos dels fills de l'ex-president egipci Hosni Mubarak

El Tribunal Criminal del Caire va ordenar l'arrest de Gamal i Alaa Mubarak, fills de l'expresident Hosni Mubarak, així com dues persones més en el marc d'un cas de manipulació borsària, segons el diari Al-Ahram. La data del judici ha quedat fixada per al 20 d'octubre. La Fiscalia acusa els imputats d'aprofitar-se de la venda del Banc Nacional i obtenir beneficis financers il·legals excessius en permetre a una empresa de Xipre obtenir accions del banc. Tres persones més, entre elles Iàsser El Mallawany i Hassan Heikal, actual i anterior president de la junta del banc d'inversions egipci EFG-Hermes, van ser detinguts. Tots els imputats en el cas, que va començar el 2012, havien estat posats en llibertat sota fiança i se'ls havia prohibit viatjar fora del país. Alaa, fill gran de Mubarak, és empresari, mentre que Gamal era considerat el favorit per heretar el càrrec del pare.