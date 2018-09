El tifó «Mangkhut» causa 8 morts i obliga a evacuar 100.000 persones a Filipines

Almenys vuit persones van morir a les Filipines com a conseqüència del pas del tifó Mangkhut pel nord de l'arxipèlag, que va anar acompanyat de vents de més de 200 quilòmetres per hora i fortes pluges, segons l'últim balanç ofert per les autoritats. «A mesura que avancem, aquesta xifra de víctimes augmentarà», va alertar el director del Consell Nacional per a la Reducció i Gestió de Desastres, Ricardo Jalad. El tifó, el més potent que colpeja Filipines aquest any i que al país s'ha batejat com a Ompong, va provocar l'evacuació de 100.000 persones. Després de travessar el nord de l'illa de Luzon, on viu prop de la meitat de la població del país, el tifó va continuar avançant cap al sud de la Xina, on s'espera que colpegi Hong Kong, i Vietnam, amb vents d'uns 170 quilòmetres per hora.

El servei meteorològic filipí va rebaixar l'alerta a nivell nacional, ja que el tifó va sortir del territori, però va advertir que encara es mantindrien durant diverses hores els forts vents i les pluges, fet que podria provocar inundacions i esllavissadess. En aquest sentit, es va reiterar la crida a la població a mantenir-se alerta i seguir prenent precaucions. Desenes de milers de persones van haver de ser evacuades.