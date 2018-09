Llum verda al primer tren d'alta velocitat privat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat 'llum verda' al que serà primer servei ferroviari d'Alta Velocitat privat, una connexió internacional a Montpeller promoguda per Ilsa, companyia propietat dels accionistes d'Air Nostrum, que competirà amb Renfe en el seu trajecte entre Madrid i Barcelona.

Aquest primer AVE privat entrarà així a competir en un dels corredors amb major trànsit de viatgers de país, plantant cara a l'AVE de Renfe i també al 'pont aeri'.

Això és possible atès que, a pesar que es tracta d'una connexió internacional entre Madrid i Montpeller, realitzarà no obstant això parades nacionals a la ciutat Comtal i a Saragossa.



El 'superregulador' ha donat via lliure a aquest servei gairebé un any després de rebre la sol·licitud i després de resoldre la petició de Renfe d'analitzar-lo per determinar que complia amb els criteris de trànsit internacional.

En la seva resolució, la comissió conclou que l'oferta global que Ilsa planteja compleix els requisits per ser considerat com a trànsit internacional, l'únic de transport ferroviari de viatgers que actualment està liberalitzat. L'obertura a la competència del trànsit nacional està prevista per a finals de 2020.

Així, la CNMC assegura haver constatat que almenys el 30% dels viatgers de l'AVE Madrid-Montpeller d'Air Nostrum realitzaran trajectes entre els dos països, i que almenys el 20% del seu recorregut és fora d'Espanya, tal com estableixen les directives europees per considerar un trànsit com a internacional.

Després de conèixer la resolució del 'superregulador', Ilsa tan sols va apuntar que "segueix endavant amb el seu projecte per convertir-se en el primer operador ferroviari privat del país", segons van indicar a Europa Press fonts de la companyia.

En la sol·licitud de prestar servei que va presentar la CNMC fa un any, aquesta companyia confiava a començar a donar servei al començament del proper mes d'octubre amb dues freqüències diàries per sentit.

No obstant això, a més del temps transcorregut, i malgrat haver aconseguit el vistiplau de la CNMC, el servei d'Ilsa està actualment pendent d'aconseguir la corresponent llum verda per utilitzar trens AVE de Renfe.

En concret, Ilsa ha sol·licitat tres unitats dels AVE més antics de Renfe, els S-100 d'Alstom que la companyia va comprar per a l'AVE a Sevilla, que arrendarà a través de la filial Renfe Lloguer.

En la seva resolució sobre aquest primer AVE privat, la CNMC conclou que el llançament d'aquest servei tindrà "efectes positius" per als usuaris atès que, segons el pla de negoci del seu promotor, "triplicarà les freqüències actuals entre Madrid i la ciutat francesa i elevarà en un 50% les que parteixen des de Barcelona".

Viatges més curts i més barats

Així mateix, estima que es reduirà el temps total de viatge i es millorarà l'oferta ferroviària actual, atès que, segons la comissió, "els temps proposats per Ilsa per als seus trajectes són un 10% inferiors als de Renfe i seran més barats".

En el pla de negoci remès en el seu moment a la CNMC, la companyia avançava una "important inversió publicitària per donar a conèixer la marca" i implantar una estratègia comercial de venda de bitllets, gestió i comunicació amb clients digital. A més, preveia permetre la seva compra amb una antelació superior a la de tres mesos que actualment permet l'operadora pública.

El 'superregulador' ha donat el seu vistiplau al nou servei atès que, a més de complir amb els criteris de trànsit internacional, l'operador s'ha compromès a aportar informació semestral sobre el nombre de viatgers entre les diferents estacions i els ingressos que obtingui.

Així mateix, Ilsa assegura que limitarà la venda de bitllets nacionals en el cas que superin el 70% establert perquè el trànsit es consideri internacional.

La Deustche Bahn també demana el seu tren

La CNMC dóna llum verda a aquesta connexió AVE internacional després que el passat mes de maig la companyia ferroviària alemanya Deutsche Bahn, a través de la seva filial Arriva, li cursés també una sol·licitud per entrar a operar transport de viatgers amb tren a Espanya.

En aquest cas, va demanar operar una línia internacional entre Galícia i Portugal (entre la Corunya i Porto) a partir d'intervinguts del proper any que, no obstant això, també tindrà parades a Espanya.

En concret, aquest servei d'Arriva tindrà parades a les estacions de la Corunya, Santiago de Compostel·la, Pontevedra i Vigo Guixar, quant al territori espanyol es refereix. D'aquesta forma, oferirà serveis entre aquestes ciutats gallegues alternatius als de Renfe.