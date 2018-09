Alarma a Austràlia en trobar agulles a dins de maduixes

El Govern australià ha ofert una recompensa de 61.500 euros a tot aquell que ofereixi informació sobre l'aparició d'agulles de cosir amagades dins de maduixes. L'Executiu ha ordenat una investigació davant l'alarma generada per tot el país. Un home va haver de ser hospitalitzat després d'ingerir una maduixa que contenia una agulla, i s'han produït casos a Queensland, Perth, Tasmània i Nova Zelanda.

Diverses marques han estat retirades del mercat, mentre que les botigues de queviures més grans de Nova Zelanda han deixat de vendre maduixes australianes com a mesura de precaució. El ministre d'Agricultura de Queensland, Mark Furner, es va reunir amb els productors de maduixes nerviosos sobre el seu futur, ja que la quantitat de casos de contaminació per agulles es va elevar a 10. El vicepresident de l'Associació de Productors de Maduixes de Queensland, Adrian Schultz, va dir que el que va començar com un «acte de terrorisme comercial» ha posat contra les cordes una indústria multimilionària.