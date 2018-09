Aznar es desvincula de la Gürtel: «No haig de demanar perdó per res»

L'expresident del PP i del govern espanyol, José Maria Aznar, ha negat cap vinculació amb la trama corrupta de la Gürtel en la seva compareixença al Congrés sobre el finançament irregular del PP. Aznar ha defensat que sempre ha estat "taxatiu" contra la corrupció i ha negat l'existència d'una caixa B al partit. Ha afirmat que la sentència de la Gürtel "no aporta una sola prova" i que només es refereix a "dos casos puntuals de corrupció a dos municipis de Madrid". "El PP no és ni ha estat mai un partit corrupte", ha manifestat, afegint que és "exagerat" afirmar-ho. A més, s'ha espolsat qualsevol responsabilitat personal. "En vuit anys de procediment mai ningú m'ha imputat ni m'ha cridat com a testimoni, no haig de demanar perdó per a res", ha manifestat al Congrés. També ha remarcat que la sentència està recorreguda al Tribunal Suprem i que, per tant, no és ferma i no ha entrat a valorar els 'papers de Bárcenas' perquè encara s'ha de celebrar el judici. L'expresident ha aprofitat també per carregat contra el PSOE pels seus casos de corrupció, com els cas ERE d'Andalusia. A més, ha dit que no coneixia a un dels caps de la trama, l'empresari Francisco Correa (condemnat a 52 anys de presó) i que no el va contractar.