Més d'un milió d'estudiants no podran anar a l'escola durant «un llarg període» a causa de la devastació provocada pel pas del tifó Mangkhut per Filipines, segons va alertar l'organització no governamental Save the Children. El Departament d'Educació va confirmar que més de 4.300 escoles han suspès les seves activitats a causa dels danys causats pel tifó o per l'ús de les instal·lacions com a centre d'evacuació. La xifra de víctimes causades pel tifó es va elevar a 65.