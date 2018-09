Un jutge processa Fernández de Kirchner per corrupció

El jutge Claudio Bonadio va processar formalment l'expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en considerar-la cap d'una «banda paraestatal» de corrupció per recaptar fons il·legalment com a resultat de la coneguda com a «causa dels quaderns». Per al jutge, la investigació ha provat que es va muntar un aparell complex des de l'Estat, «una organització delictiva conformada per funcionaris públics que utilitzaven mitjans oficials».

Concretament, Fernández de Kirchner està acusada de dirigir una associació il·lícita, de ser coautora de rebre donacions en 22 fets i de suborn passiu en cinc fets. Al capdavant d'aquesta xarxa estaven «els que eren titulars del Poder Executiu Nacional i del Ministeri de Planificació Federal».