May avisa que l'alternativa al seu pla per al Brexit és una sortida de la UE sense acord

La primera ministra britànica, Theresa May, va advertir als parlamentaris rebels al seu propi partit que l'alternativa a la seva proposta per al Brexit és que no hi hagi un acord de sortida del Regne Unit de la UE. En els últims dies, un sector del Partit Conservador ha expressat obertament el seu rebuig al conegut com a pla de Chequers, la proposta del Govern per a la sortida de la UE, i fins i tot ha començat a discutir la possibilitat d'apartar May del càrrec.

«Crec que l'alternativa a això seria no tenir acord», va alertar May en una entrevista a la cadena de televisió BBC. El Regne Unit ha d'abandonar la UE el proper 29 de març, sense que de moment estigui clar en quines condicions es produirà el divorci.

Un dels principals punts de fricció és la qüestió de garantir que no hi ha una «frontera dura» entre Irlanda del Nord i Irlanda després del Brexit. Segons The Times, el negociador en cap de la UE, Michel Barnier, està treballant en un nou protocol que exposa com usar tecnologia per minimitzar els controls a la frontera. El pla de la UE preveu que es podria fer un seguiment dels productes utilitzant codis de barres en els contenidors de transport en el marc de sistemes de «comerciant de confiança» administrats per empreses registrades.



Avís de l'FMI

Per part seva, el Fons Monetari Internacional va assegurar que l'economia britànica es contraurà si el país abandona la Unió Europea l'any que ve sense un acord per al Brexit, tot i que qualsevol acord deixarà el país en una situació econòmica pitjor que si romangués dins el bloc comunitari.

L'organisme espera que l'economia britànica creixi prop d'un 1,5% tant el 2018 com el 2019 si es tanca un ampli acord per al Brexit, en comparació amb l'1,75% previst si el país es quedés a la Unió Europea. «Una sortida més abrupta tindrà un resultat molt pitjor», va advertir la directora gerant de l'FMI, Christine Lagarde a Londres, després de la presentació del seu informe anual sobre la situació de l'economia del Regne Unit.