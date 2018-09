Rússia i Turquia garantiran la pau a la província siriana d'Idlib

El president rus, Vladímir Putin, va anunciar un acord per a la creació d'una zona desmilitaritzada d'entre 15 i 20 quilòmetres per garantir la pau a Idlib. El pacte, que preveu patrulles coordinades russes i turques a la zona, té el beneplàcit del Govern sirià, va explicar el mandatari rus. «En la reunió hem debatut en detall aquesta situació i hem acordat la creació per al 15 d'octubre d'una zona desmilitaritzada de 15 o 20 quilòmetres al llarg de la línia de contacte entre l'oposició armada i les tropes sirianes», va explicar Putin després de reunir-amb Erdogan a Sotxi.

L'acord de la zona desmilitaritzada preveu a més la retirada de l'armament pesat dels voltants de zona a partir del 10 d'octubre. En aquesta franja no podrà haver-hi presència de milícies «radicals» com el Front Al-Nusra. Aquest pacte ve acompanyat d'un memoràndum signat també a Sotxi entre els ministres de Defensa de Rússia, Serguei Shoigu, i de Turquia, Hulusi Akar, per a l'estabilització de la zona desmilitaritzada d'Idlib. Shoigu va anunciar després de la signatura que no hi haurà una operació militar de l'Exèrcit sirià ni de Rússia a Idlib. Aquesta postura suposaria la suspensió dels bombardejos russos i sirians sobre la província.

Erdogan, per la seva banda, va destacar que Turquia col·laborarà amb Rússia per acabar amb els grups armats radicals presents a Idlib. «Conjuntament amb Rússia emprendrem tots els esforços per acabar amb tots els grups radicals d'aquest territori», va assenyalar. En qualsevol cas, Erdogan va destacar que «la major amenaça» per a Turquia no és Idlib, sinó les unitats de protecció Popular, les milícies kurd-sirianes integrades en les Forces Democràtiques.