Suspenen durant 10 anys un sacerdot acusat d'abusos a menors a Zamora

José Manuel Ramos Gordón, el sacerdot de la Diòcesi d'Astorga acusat de suposats abusos sexuals a menors al col·legi Juan XXIII de Puebla de Sanabaria (Zamora) entre els anys 1981 i 1984, ha estat suspès durant deu anys amb privació de l'exercici públic i haurà de residir en aquest temps en un monestir o convent fora de la Diòcesi astorgana. Aquesta ha estat la resolució presa per la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu després d'una investigació, ja que considera provats els fets denunciats per la víctima i, per tant, reconeix la comissió d'un delicte greu d'abusos sexuals a menors.