Valtonyc, el perill de condemnar per excés

Se sol ometre que la condemna a Valtonyc se subdivideix en tres delictes. Sis mesos concisos per duríssimes amenaces a un polític ultraconservador, un any per injúries al Rei i dos anys per enaltiment del terrorisme. Després de Corinna, costa creure que rimar «Borbons» amb «lladres» mereixi tan accentuat càstig. Després del cas Infanta, aparellar « Urdangarin» amb «Burger King» no sembla exactament un delicte. Ara mateix, l'Audiència Nacional ha arxivat insults a la Família Reial més cruels que els continguts a les cançons del mallorquí, que l'esmentada instància va condemnar amb acarnissament. Pel que fa als 730 dies de presó per animar ETA, caldria recordar que aquesta banda terrorista ja no existeix.

La justícia en excés s'assembla molt a la injustícia. Comparin el tracte despectiu amb l'artista en les sentències amb la submissió reverencial en arxivar les acusacions de Corinna contra el seu xicot regi. Valtonyc era un raper menys que desconegut que es dedicava a exagerar per ampliar el seu ínfim impacte. L'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem li han conferit la glòria i la fama internacional pels quals sospira qualsevol artista, i que les seves cançons mai li haurien concedit.

Per crear un fenomen global, els magistrats es van dedicar a exagerar per part seva sense rubor. El ridícul internacional de la justícia espanyola s'hauria evitat amb la condemna precisament més fluixa i clara, sis mesos per amenaces a un polític.

Costa dirimir si Valtonyc és un precedent o una conseqüència de Catalunya, un altre exemple de sobreactuació judicial. Nou persones democràticament elegides fa un any que són a la presó sense haver estat jutjades, malgrat que no han causat ni una rascada, ni tan sols han ofès persones concretes. Mentre la justícia espanyola queda en evidència a Alemanya, a Bèlgica i a Estrasburg, a casa són populars i socialistes els que exageren, en defensar recentment al Congrés la vigència en la seva actual redacció de les injúries al Rei. L'article 490.3 del Codi Penal assenyala qui «injuriï el Rei o Reina, qualsevol dels seus parents en línia recta, la Reina consort o el consort de la Reina, el regent o algun membre de la Regència, o el Príncep o Princesa d'Astúries». Efectivment, sembla una lletra de Valtonyc i així ho han interpretat a Brussel·les.