Efusivitat en la tercera cimera dels líders de les dues Corees

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va oferir una efusiva rebuda al president de Corea del Sud, Moon Jae In, a l'aeroport de Pyongyang, de cara a una tercera cimera bilateral de la qual s'esperen «grans resultats». Moon va ser rebut a peu de pista per Kim, que li va fer una simbòlica abraçada. També van acudir a la cita les seves respectives esposes, així com una àmplia comitiva oficial formada per desenes de persones. Encara que tots dos van abandonar per separat l'aeroport, poc després van desfilar junts en un cotxe descapotable.