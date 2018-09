Londres estudia acabar amb la preferència dels treballadors de la UE

Un informe encarregat pel Govern britànic al Comitè Assessor de Migracions estableix que el Regne Unit no hauria de donar un tracte preferent als ciutadans de la Unió Europea en el seu sistema d'immigració després del Brexit. Segons aquest organisme independent que assessora el Govern sobre la migració, el Regne Unit hauria d'afavorir l'arribada de treballadors qualificats.

«Recomanem passar a un sistema en què tota la migració es gestioni sense accés preferent als ciutadans de la UE», va defensar el MAC en el seu informe, encarregat pel Govern per avaluar l'impacte en el mercat laboral després del Brexit i fer recomanacions per a un sistema d'immigració després de la sortida del bloc. Segons el MAC, això només seria possible si la política d'immigració no estigués inclosa en l'acord de Regne Unit sobre la seva futura relació amb la UE.

El Ministeri d'Interior britànic va assegurar que analitzarà l'informe del MAC i va reiterar que el Govern vol que els ciutadans de la UE segueixin exercint un paper positiu en Regne Unit. «El Govern considera que els ciutadans de la UE tenen un paper important i positiu en la nostra economia i societat i volem que això continuï un cop marxem», va afegir. Per altra banda, els líders de la Unió Europea tractaran avui i demà a la reunió de Salzburg (Àustria) l'estat de les negociacions del Brexit davant el risc que Londres i Brussel·les no siguin capaços de tancar un acord al novembre, una situació encara «bastant possible» i que seria una «catàstrofe», segons el parer del president del Consell europeu, Donald Tusk. «Limitar el dany causat pel Brexit és el nostre interès compartit. Desafortunadament, un escenari sense acord encara és força possible. Però si actuem amb responsabilitat podem evitar una catàstrofe», va advertir el polonès als caps d'Estat i de Govern a la carta d'invitació a la trobada.