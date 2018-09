Merkel destitueix el cap dels serveis secrets i el situa com a secretari d'Estat

El Govern alemany va decidir rellevar del seu càrrec el controvertit cap dels serveis secrets ainterns, Hans-Georg Maassen, després d'unes polèmiques declaracions sobre les recents protestes d'ultradretans a Chemnitz, a l'est d'Alemanya. Maassen deixarà d'estar al capdavant de la Intel·ligència alemanya per ser traslladat al Ministeri d'Interior com a secretari d'Estat, posant fi així a una crisi de Govern després de les seves polèmiques declaracions sobre els incidents xenòfobs ocorreguts a finals d'agost després de la mort d'un alemany a mans suposadament de tres refugiats a Chemnitz.

El director de l'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució (BfV) va posar en dubte l'autenticitat d'un vídeo amb escenes que semblen mostrar una cacera d'immigrants per part d'extremistes de dreta després del crim, contradient així la pròpia cancellera, Angela Merkel.

La decisió es va prendre en una reunió de crisi de Merkel amb els seus socis del Govern: la líder del partit socialdemòcrata SPD, Andrea Nahles, i el president de la Unió Cristiano Social (CSU), Horst Seehofer, qui com a ministre d'Interior és el cap directe de Maassen.

A l'hora de tancar aquesta edició no s'havia anunciat qui serà el successor de Maassen. En els cercles conservadors es parla que l'actual secretari d'Estat Hans-Georg Engelke, del Ministeri d'Interior, que hauria mantingut converses a principis de setmana per ser el nou cap de la Intel·ligència.