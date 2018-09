Metges alemanys confirmen l'enverinament d'un membre dels Pussy Riot

L'activista rus Piotr Verzilov, membre del grup Pussy Riot, mostra símptomes que encaixen de manera «molt probable» amb la tesi de l'enverinament, segons un dels metges que l'atén en un hospital de Berlín, on Verzilov roman a la unitat de cures intensius. «És molt probable que fos enverinat», va afirmar un metge de l'hospital Charite durant una roda de premsa. En aquest sentit, va dir que no troba cap altra explicació per a la situació del jove activista, la vida del qual ja no està perill malgrat que segueix desorientat. Els metges van explicar que el pacient pateix síndrome anticoligèrnic, una condició que implica el bloqueig de certs neurotransmissors i que pot ser conseqüència de l'enverinament.

Verzilov va ser evacuat a Berlín el passat dissabte, després de patir pèrdues sobtades de visió, oïda i capacitat motora, segons fonts del seu entorn. Pussy Riot va denunciar en un primer moment que havia estat enverinat, sense assenyalar ningú com a presumpte responsable. L'activista Jaka Bizilj, que va gestionar el trasllat de Verzilov a la capital alemanya, va afirmar que el pacient segueix patint al·lucinacions, tot i que «millora cada dia». El 15 de juliol, Verzilov va saltar al camp de l'estadi on es jugava la final del Mundial.