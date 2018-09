El PSOE utilitza una argúcia per eliminar el veto del Senat

El PSOE va aprofitar la fi del termini d'esmenes al Congrés d'una proposició de llei de mesures contra la violència masclista per presentar una proposta que modifiqui d'urgència la Llei d'Estabilitat Pressupostària per tal d'eludir el veto del Senat a la senda del dèficit. Per evitar el bloqueig del PP al Senat a la senda del dèficit, que estava impedint presentar un projecte de Pressupostos Generals per al 2019, el PSOE i Units Podem ja van presentar, al costat d'ERC i Compromís, una proposició de llei de reforma de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària per tal de tornar a la regulació que existia a l'etapa de Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que, en cas de veto del Senat al sostre de despesa, permetia aixecar-lo per majoria simple al Congrés.

Aquesta proposició de llei es va prendre en consideració ahir al Ple del Congrés, el que suposa el seu primer pas en el recorregut parlamentari, però, amb independència de la seva tramitació, el PSOE va voler aprofitar una «drecera» a la primera llei orgànica el termini d'esmenes de la qual acabava al Congrés, una proposició de llei de mesures urgents contra la violència masclista.

Així, segons van confirmar fonts parlamentàries, el PSOE va aprofitar una iniciativa legislativa contra la violència masclista, concretament una proposició de llei orgànica de reforma de la Llei del Poder Judicial, per introduir aquest assumpte aliè.

El Govern sosté que això, per estrany que sembli, es pot fer i ha estat autoritzat pel Tribunal Constitucional en altres ocasions. L'Executiu va citar expressament altres exemples recents com la modificació de la Llei del Registre Civil a través d'altres reformes.