Atropella mortalment la xicota en acudir a ajudar-la

L'accident de trànsit que es va produir la nit de dimarts a Sevilla en el qual una jove de 17 anys va morir i una altra va patir ferides de gravetat en ser les dues atropellades per un turisme va tenir lloc en aturar-se el ciclomotor en què circulaven les joves, avisar una d'elles la seva parella perquè acudís a ajudar-les i atropellar les noies el cotxe en què arribava el jove en companyia d'una altra persona.

Les dues joves víctimes de l'atropellament circulaven a bord d'un ciclomotor quan es va aturar en patir una incidència. Després de no aconseguir que el ciclomotor tornés a funcionar, una de les joves va telefonar al seu xicot perquè acudís a ajudar-la, després de la qual cosa aquest jove hauria acudit fins a l'esmentat tram de carretera en un cotxe i en companyia d'una altra persona.

Després de no localitzar inicialment el lloc on esperaven les joves al costat del ciclomotor, el cotxe hauria acabat atropellant ambdues en no adonar-se el conductor de la presència de les noies.