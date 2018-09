Benalla nega davant el Senat francès que fos guardaespatlles de Macron

Alexandre Benalla, l'escorta del president francès, Emmanuel Macron, cessat i investigat per haver colpejat a diversos manifestants quan va anar com a observador al costat de la policia a les manifestacions de l'1 de maig a París, va defensar les seves accions davant un comitè del Senat i va argumentar que no és ni policia ni guardaespatlles. Benalla, que s'havia mostrat reticent a testificar davant el comitè d'investigació de la cambra alta del Parlament i només ho va fer després de ser advertit que s'exposava a dos anys de presó i el pagament d'una multa de 7.500 euros si s'hi negava, va ser interrogat durant més de dues hores sobre la naturalesa del seu treball per a Macron.

No obstant això, no va ser qüestionat sobre les agressions de l'1 de maig, sinó sobre el seu ràpid ascens en el cercle proper del president i com va obtenir permís per portar armes de foc. «No era guardaespatlles de Macron i mai ho vaig ser. Tenia un treball garantint l'organització general, la seguretat en general», va explicar Benalla, de 27 anys. Així, va assenyalar que gran part del seu treball se centrava a exercir d'enllaç entre l'oficina política de Macron i l'organisme oficial de seguretat encarregat de la protecció del mandatari, el GSPR.