Corea del Nord desmantellarà la seva principal instal·lació nuclear

Corea del Nord va acordar adoptar mesures addicionals per aconseguir que la península de Corea estigui lliure d'armes nuclears i amenaces de conflicte armat, en un aparent gest per recuperar les converses de desnuclearització amb els Estats Units. El pacte es va produir durant la tercera cimera entre el president de Corea del Sud, Moon Jae In, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, celebrada a Pyongyang.

«El Nord ha acordat tancar permanentment la seva instal·lació de prova de motors de míssils Dongchang Ri i la plataforma de llançament de míssils amb la participació d'experts de països relacionats», va asseverar Moon.

Els dos mandataris van segellar compromisos per seguir avançant en l'històric acostament entre els dos països veïns i que van des de l'àmbit armamentístic i nuclear fins a l'esportiu, amb una possible candidatura conjunta per als Jocs Olímpics.

Per part seva, el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va explicar que les converses sobre la desnuclearització de Corea del Nord acabaran el 2021, alhora que va convidar el ministre d'Exteriors nord-coreà, Ri Yong Ho, a una reunió la setmana que ve a Nova York. Pompeo va felicitar Moon i Kim per l'«èxit» de la cimera que han celebrat a Pyongyang, i alhora va aplaudir el líder nord-coreà per la seva decisió de completar el desmantellament de les instal·lacions de Yongchang-Ri. Així, va destacar que «es tracta d'un pas endavant cap a la desnuclearització total i verificable de Corea del Nord».

Paral·lelament, el president nord-americà, Donald Trump, va destacar el «terrible progrés» que s'està aconseguint amb Corea del Nord quan fa uns mesos tothom pensava que la possibilitat d'una guerra amb el règim nord-coreà era quelcom «inevitable». Trump va destacar les «bones notícies» que han arribat després de la cimera entre el líder nord-coreà i el president sud-coreà.