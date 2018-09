El Govern i les autonomies pactaran plans d'exhumació per a les fosses comunes

Martínez va admetre que no hi ha diners per començar les tasques.

Martínez va admetre que no hi ha diners per començar les tasques. ep

El director general per a la Memòria Històrica, Fernando Martínez López, va presidir una reunió amb els responsables de les diferents comunitats autònomes que va titllar de «molt profitosa» i en la qual es va fixar com a prioritat l'exhumació de fosses comunes, de manera que el primer pas serà actualitzar el mapa oficial, en el qual falten per consignar centenars de nínxols ja localitzats, i dissenyar després plans quadriennals per començar a obrir-los.

Martínez López va incidir que la intenció del Ministeri de Justícia és «liderar» els processos d'exhumació, encara que reconeixent que actualment té «zero» pressupost, i si bé pot treballar en dissenyar plans, fulls de ruta i estratègies, per a «aprofundir» en la seva col·laboració amb les administracions autonòmiques, necessitarà esperar als propers Pressupostos Generals de l'Estat.

Mentrestant, es treballarà en actualitzar el mapa de fosses, en què, segons va explicar, consten 2.470 però falten centenars ja localitzades. A Andalusia, per exemple, hi ha informació de més de 700 fosses comunes quan l'última dada que té Justícia assenyala que són 576, i a la Comunitat Valenciana hi ha una situació similar: el mapa oficial diu que hi ha una mica més de 80 fosses, però seus tècnics han comptat ja «més de 400».

Diversos organismes internacionals han estimat entre 100.000 i 114.000 les persones que podrien seguir en aquestes fosses, però tampoc hi ha dades precises. «Això posa en relleu que hem de fer un esforç conjuntament les comunitats autònomes i el ministeri per actualitzar el mapa, perquè no podem programar actuacions de plans anuals i quadriennals d'exhumació si no sabem les fosses que hi ha», va comentar, per incidir que obrir els nínxols és «un objectiu central» per al Govern, «al marge que s'aprovi abans o després la reforma de la llei».

Sobre aquest assumpte, va recordar que la modificació de la Llei de Memòria Històrica de 2007 es portarà a terme en la tramitació al Congrés de la convalidació del Reial Decret pel qual s'autoritza a exhumar les restes de Franco.