El 56,9% dels ciutadans reclama que es convoquin eleccions anticipades

Augmenta el nombre de ciutadans que prefereixen que se celebrin eleccions anticipades. Així, el percentatge de partidaris que el president del Govern, Pedro Sánchez, convoqui comicis en comptes d'esgotar la legislatura l'any 2020 ha crescut en més de sis punts en l'últim trimestre, segons estableix el sondeig realitzat per l'Institut DYM per a Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, i El Independiente. El 56,9% dels enquestats opta per avalar l'avançament electoral un cop superats els cent primers dies del Govern del Partit Socialista. El juny passat, data de l'elaboració de l'anterior enquesta, el percentatge dels partidaris d'una convocatòria anticipada a les urnes era del 50,4%.

La diferència entre els que consideren que Pedro Sánchez hauria de dissoldre les Corts per anar a unes eleccions generals abans que acabi la legislatura i els que prefereixen que resisteixi també s'ha duplicat, passant dels més de deu punts del mes de juny als 23 actuals.

L'exigència de crida immediata a les urnes és massiva entre els votants del PP (gairebé 9 de cada 10) i de Ciutadans (gairebé 8 de cada 10), mentre que a l'espectre ideològic de l'esquerra són majoria els que prefereixen que la legislatura es prolongui: el 52,7% dels votants del PSOE opta per esgotar la legislatura, un percentatge que s'eleva fins el 60,6% entre els de Units Podem. Paral·lalelament, els enquestats suspenen la gestió del nou Govern de Pedro Sánchez. La gran majoria (86,6%) la qualifiquen de regular (40,9) o dolenta (45,7), mentre només una mica més d'un cada deu (el 10,9%) entrevistats la valoren bé. La majoria també s'oposa que el PSOE formi un Govern en coalició amb Podem (el 53,4%).