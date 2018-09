La Comissió de Justícia del Congrés admet l'esmena contra el veto del Senat

La Mesa de la Comissió de Justícia del Congrés va admetre la tramitació de l'esmena presentada pel PSOE a una llei sobre violència masclista amb la qual busca reformar la Llei d'Estabilitat per anul·lar el veto irreversible del Senat a la sendera de dèficit i el sostre de despesa. La decisió es va adoptar després d'un debat a porta tancada entre els membres de la Mesa que presideix la socialista Isabel Rodríguez. L'òrgan de govern de la comissió està compost per dos diputats del PSOE, un d'ERC i dos del PP. Al final, socialistes i independentistes van sumar forces i van tramitar la polèmica esmena, l'admissió a tràmit de la qual rebutjaven el PP i Ciutadans. Tots dos van recórrer aquesta decisió davant la Mesa del Congrés, on, aquí sí, populars i taronges sumen majoria.

El PSOE i ERC també van rebutjar la petició del PP que la Mesa de la comissió sol·licités un informe als lletrats de la Cambra abans d'admetre l'esmena. Segons socialistes i independentistes, l'informe no és pertinent perquè la Mesa de la Comissió té plenes facultats per a decidir sobre l'admissió d'esmenes. Els populars mantenen que no s'ha d'acceptar l'esmena perquè es planteja en una norma que no té res a veure amb la que es vol canviar.