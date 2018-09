La Fura dels Baus es desmarca dels llaços grocs de dos col·laboradors

El Teatre Reial i Àlex Ollé, director de Faust i un dels directors artístics de la Fura dels Baus, van lamentar «profundament» la presència de dues persones amb llaços grocs a l'escenari al final de l'obra que inaugurava la temporada -i que comptava amb la presència dels Reis- i que va provocar les esbroncades d'una part dels assistents. L'escenògraf i dissenyador de vídeo de l'obra, Alfons Flores, i el figurinista Lluc Castells van portar llaços grocs al final de la funció quan van sortir a saludar juntament amb la resta de l'elenc, fet que va portar molts espectadors a cridar «fora, fora».

Fonts del Teatre Reial van assenyalar que «la cultura és un patrimoni de tots i, per tant, ha d'estar lliure de qualsevol instrumentalització partidista». Així mateix, van facilitar una comunicació d'Ollé enviada al mateix teatre en la qual es posa de manifest «el caràcter desafortunat del que va passar». «Estic desolat, ja que considero que els fets han estat totalment desafortunats i fora de lloc. En la meva opinió no s'han de barrejar els posicionaments polítics personals amb l'àmbit professional», va apuntar el director escènic.

Així, va demanar traslladar tant al president del Teatre Reial, Gregorio Marañón, com «a la resta del teatre i a les autoritats presents» les seves «més sinceres» disculpes, destacant, però, que el que va passar «no té res a veure amb la companyia la Fura dels Baus», a la qual representa.

«Es tracta de dos col·laboradors que no formen part d'aquesta companyia, de manera que m'agradaria que no es vinculessin els fets ocorreguts al nom de la Fura dels Baus. Com sempre, ha estat un honor i un plaer treballar en aquest teatre, del qual no em canso de dir que és un dels millors teatres del món on un director d'escena pot treballar», continuava la comunicació d'Ollé.

El director de la Fura va reiterar el seu «més sincer agraïment per l'oportunitat» de presentar la seva versió del Faust de Gounod i espera que «el públic pugui recordar l'obra per si mateixa».