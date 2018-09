González i Aznar reivindiquen el seu exemple davant els polítics actuals

Vint-i-dos anys després del relleu a la Moncloa, el retrobament entre Felipe González i José María Aznar va tenir un aroma de reconciliació. Els dos expresidents van exhibir complicitat, van fer broma, van xerrar amigablement i es van declarar orgullosos defensors del règim del 78. Sense complexos i destacant que els líders polítics actuals no miren més enllà de la sola de les seves sabates, van dir durant una trobada organitzada per El País.

González i Aznar sí que van discrepar pel que fa a la reforma de la Constitució. Mentre que l'expresident socialista va dir que no s'ha de tenir por de mirar de cara a una reforma, incloent el títol VIII per avançar en la federalització, l'expresident del PP va considerar inconvenient obrir aquest meló sense saber per què i en un context de tensió amb Catalunya. «És bo recordar que a Girona en el referèndum de la Constitució el 93% de la gent va votar a favor», va assegurar González. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va respondre en un tuit que «a Girona ja no vivim al 1978, el que abans era la plaça de la Constitució, ara és la plaça de l'U d'Octubre de 2017. Aquest esperit democràtic i republicà és ara el nostre referent».