Els líders de la UE rebutgen la proposta del Regne Unit sobre el Brexit

Els líders de la Unió Europea van rebutjar l'última proposta per al Brexit de la primera ministra britànica, Theresa May, afirmant que «no funcionarà» i que «no és acceptable» i exigint un acord sobre el divorci a l'octubre i no un mes més tard, com s'havia plantejat durant les últimes setmanes. «Tothom comparteix l'opinió que, tot i que hi ha elements positius a la proposta de Chequers, el marc suggerit per a la cooperació econòmica no funcionarà», va explicar el president del Consell europeu, Donald Tusk, en la roda de premsa en la qual va informar sobre les conclusions de dos dies de reunions dels caps d'Estat i de Govern de la UE.

«Vull dir d'una manera molt clara que hi ha un consens en el fet que les propostes de May no són acceptables, especialment pel que fa a la futura relació econòmica», va destacar, en la mateixa línia, el president francès, Emmanuel Macron. La cancellera alemanya, Angela Merkel, es va mostrar menys contundent, però també va indicar que, tot i que Brussel·les i Londres han recorregut «un llarg camí», encara queda «molta feina per fer» pel que fa a la relació futura entre les dues parts.

Paral·lelament, els líders de la Unió Europea van aparcar les seves diferències sobre la dimensió interna de la migració –com distribuir les persones que arriben al bloc comunitari entre els països– i van trobar un punt comú en la necessitat de reforçar les fronteres exteriors i d'enfortir el diàleg amb països del nord de l'Àfrica per frenar els fluxos. «Hi ha hagut un debat constructiu i una bona atmosfera, i hem decidit continuar amb el focus en el que ens uneix i en el que ja s'ha obtingut resultats. Això vol dir enfortir les nostres fronteres exteriors i la nostra cooperació amb tercers països», va resumir Tusk.

Per altra banda, la Comissió Europea va donar un ultimàtum a Facebook perquè en un termini de tres mesos adapti les seves pràctiques a la normativa de consum de la Unió Europea, i va amenaçar amb sancions contra aquesta xarxa social nord-americana si no s'aprecien resultats a finals d'any.