Moren 4 nens en xocar el seu vehicle amb un tren a Holanda

Quatre nens d'educació primària que es dirigien cap a la seva escola van morir en ser atropellat el vehicle en què es desplaçaven per un tren en un pas a nivell al municipi d'Oss, al sud del país. La conductora i un altre nen es troben en estat crític a l'hospital. La policia investiga les possibles errades que van provocar l'accident.

El pas a nivell de l'estació d'Oss-West, on es va produir la tragèdia, està vigilat i compta amb tota la senyalització necessària, de manera que les autoritats no creuen que hagi estat un problema del sistema.

Segons informacions dels testimonis, part del vehicle en el qual estaven asseguts els petits hauria quedat per davant de la barrera de pas, que es trobava baixada en aquell moment. El tren, que circulava a gran velocitat entre Nijmegen i Hertogenbosch, va atropellar el vehicle matant els quatre nens. Les famílies afectades pel succés, així com diversos petits que van presenciar l'accident, van haver de ser atesos per psicòlegs en un centre.