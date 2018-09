Sánchez titlla d'«error» el plagi a la seva tesi i està disposat a donar explicacions al Senat

El president del Govern, Pedro Sánchez, va qualificar d'«errada en una ressenya» que serà esmenada el fet que en el llibre sobre diplomàcia econòmica que té publicat juntament amb Carlos Ocaña apareguin copiats de manera literal paràgrafs sencers i sense citar d'un diplomàtic espanyol. En la roda de premsa posterior al Consell Europeu extraordinari, es va comprometre a esmenar aquest «error» en una nova edició del llibre. Sánchez va mostrar la seva disposició a comparèixer al Senat per parlar de la seva tesi doctoral, tal com vol el PP, però va advertir als populars que si ells volen dedicar-se a fer «soroll», l'Executiu es dedicarà a «governar», com, de fet, està fent.

Després de manifestar el seu convenciment que aquest assumpte no empitjorarà la relació actual que el Govern manté amb Units Podem, va destacar les mesures importants que està adoptant l'Executiu per rebaixar el rebut de la llum o per fer aflorar 47.000 falsos autònoms.

En aquest sentit, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, considera «bastant cutre» que el llibre del president del Govern, que conté la seva tesi doctoral, inclogui paràgrafs copiats de la conferència d'un diplomàtic espanyol sense cometes i sense citar-lo, i el va instar a donar les explicacions corresponents.

«Que hi hagi paràgrafs sense citar adequadament no respon als estàndards de qualitat acadèmica», va assegurar Iglesias als passadissos del Congrés. Després de confessar, fent broma, tenir «una mica d'enveja» pel fet que la seva tesi doctoral i els seus llibres no hagin estat tan llegits com els del president, el líder de Podem va insistir que ara toca al líder del PP, Pablo Casado, ensenyar el seu treball de fi de màster, perquè hi ha «serioses sospites» sobre la seva existència o sobre si el va copiar de principi a fi.

«Quan hi ha dubtes més que raonables sobre el màster de Casado, després que haguem pogut examinar fins a la sacietat la tesi de Sánchez i el seu llibre i veure-hi elements acadèmicament poc presentables, ara toca al president del PP mostrar el seu treball de fi de màster», com, en el seu dia, es va fer amb el de la ja exministra de Sanitat Carmen Montón.

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va avisar el president del Govern que buscaria majories al Congrés per forçar-lo a comparèixer per aclarir els dubtes al voltant de la seva tesi si el president no pren la iniciativa, com definitivament s'ha produït. «Espero que doni la cara i, si no, buscarem les majories per obligar-lo a comparèixer», va assegurar, tot afegint que el president del Govern està «acorralat» i «ha perdut els papers» amb les suposades irregularitats que esquitxen la seva tesi doctoral. Per a Rivera, aquesta polèmica afecta directament la credibilitat de Sánchez, de manera que li va suggerir que comparegui perquè si no la legislatura «té els dies comptats».

Per part seva, el PDeCAT va instar el president del Govern a dissipar els «dubtes» que encara persisteixen sobre la seva tesi doctoral per acabar amb aquest assumpte «de manera definitiva», perquè això no el beneficia, ni a ell ni a l'Executiu central. Així ho va posar de manifest el diputat del PDeCAT Ferran Bel als passadissos del Congrés, tot posant en valor l'intent de Sánchez d'acreditar que «no hi havia plagi» a la seva tesi, si bé va destacar que encara existeixen «dubtes» i que, per tant, «el millor que podria fer és dissipar-los» al Congrés o al fòrum que consideri oportú. Precisament el seu partit és un dels que ha rebutjat la sol·licitud perquè Sánchez acudeixi a la Cambra Baixa a donar explicacions.