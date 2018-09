El Suprem estableix que qualsevol tocament sense permís és un abús sexual

El Tribunal Suprem ha establert que qualsevol acció que impliqui un contacte corporal sense consentiment, amb significació sexual i amb el propòsit d'obtenir una satisfacció a través d'un altre s'ha d'interpretar sempre com un atac a la llibertat sexual. Per tant, ha de qualificar-se com un delicte d'abús sexual i no només com un delicte lleu de coaccions.

La decisió suposa endurir les condemnes en aquests casos: l'abús es castiga amb entre un i tres anys de presó o multa de 18 a 24 mesos, mentre que les coaccions lleus es penen amb multa d'un a tres mesos.

El tribunal recorda que el tipus penal de l'abús sexual exigeix com a requisits un element objectiu de contacte corporal, tocament impúdic, o qualsevol altra exteriorització o materialització amb significació sexual. I que pot exercir-se de manera directa o imposant a la víctima que efectuï el tocament sobre ella mateixa. Es requereix també un element subjectiu, el d'actuar amb l'ànim d'obtenir una satisfacció sexual.



També fets momentanis

Els magistrats consideren que quan es compleixen aquests dos requisits «el fet, tot i que hagués estat momentani, seria subsumible en el delicte d'abús sexual de l'article 181 del Codi Penal i no en el delicte lleu de coaccions castigat a l'article 172.3». La major o menor gravetat del fet es podrà reflectir en tot cas a la pena concreta que s'imposi, però sempre com a abús sexual, quelcom que pot canviar moltes sentències.