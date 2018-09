Un tribunal ordena una avaluació psiquiàtrica de Marine Le Pen

El tribunal que investiga la líder ultradretana francesa Marine Le Pen per difondre a Twitter imatges del grup terrorista Estat Islàmic ha ordenat que sigui sotmesa a una avaluació psiquiàtrica, una sol·licitud habitual en aquest tipus de casos però que ha generat controvèrsia política. «No em sotmetré, és clar, a aquesta avaluació», va avançar Le Pen, tot afegint que «estic esperant a veure com m'hi obliguen els jutges».

La líder ultradretana va posar en dubte que es tracti d'una petició de rutina. En aquest sentit, va assegurar que només és «obligatori» quan es tracta de pedòfils o d'abusadors sexuals i va considerar que «aquest règim comença veritablement a fer por».

El cas en qüestió analitza si Le Pen va cometre un delicte de difusió d'imatges violentes, castigat amb fins a tres anys de presó i 75.000 euros de multa, per compartir a Twitter el 2015 escenes gràfiques d'atacs de l'Estat Islàmic, entre elles la decapitació del periodista nord-americà James Foley.

El jutge pretén determinar si Le Pen pateix algun tipus de problema psiquiàtric per determinar el seu grau de responsabilitat i enteniment en el moment de publicació dels tuits, segons el document oficial que la dirigent ultradretana va publicar a les xarxes socials.

Entre els que s'han pronunciat sobre la polèmica hi ha el líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, que va expressar el seu «desacord total amb la psiquiatrització de les decisions polítiques. La senyora Le Pen és políticament responsable dels seus actes polítics. No tots els mitjans són bons ni acceptables per combatre-la. No contindrem l'extrema dreta amb mètodes similars», va avisar.