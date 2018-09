La Fiscalia s'oposa a obrir una causa penal contra Casado pel seu màster

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat en contra de l'obertura d'una causa penal al president del PP, Pablo Casado, pels delictes de prevaricació i suborn impropi relacionats amb el títol del màster que va cursar a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC ) en el curs acadèmic 2008-2009. Considera que els indicis de prevaricació «no són prou consistents ni aporten un nivell suficient de solidesa», mentre que el presumpte suborn hauria prescrit.

Paral·lelament, la Inspecció de Serveis de la Universidad Rey Juan Carlos ha arxivat la informació reservada que va obrir d'ofici sobre la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) del president del PP després de no detectar irregularitats, segons va informar el rector, Javier Ramos, al Consell de Govern.

La universitat va explicar que el Servei d'Inspecció ha analitzat tots els procediments formals administratius de l'alumne com ara el seu expedient acadèmic complet, matriculació, pagaments, qualificacions, actes i convalidacions.

Per part seva, el Consell de Govern de la Universidad Rey Juan Carlos va aprovar per unanimitat el tancament administratiu de l'Institut de Dret Públic que dirigia el catedràtic investigat per la Justícia Enrique Álvarez Conde i que va impartir els presumptes màsters irregulars cursats per Cristina Cifuentes, Carmen Montón i Pablo Casado.

En un altre ordre de coses, la jutge d'Instrucció número 51 de Madrid ha obert diligències d'investigació en relació amb el màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Rey Juan Carlos per una denúncia presentada contra l'exministra de Sanitat Carmen Montón pels presumptes delictes de suborn impropi i prevaricació.

Així consta en una interlocutòria en què la jutge Carmen Rodríguez Medel acorda incoar diligències prèvies i demana a la universitat documentació sobre els estudis de postgrau de l'exministra. Fonts jurídiques van dir que es tracta d'una denúncia anònima.