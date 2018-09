El Govern demana al Consell d'Estat una proposta per limitar els aforaments

El Govern va acordar demanar al Consell d'Estat una proposta de reforma limitada de la Constitució per delimitar l'aforament dels membres del Govern, diputats i senadors en l'«estricte exercici» de les seves funcions com a càrrecs públics, excloent «òbviament els delictes de corrupció».

Així ho va anunciar la portaveu de l'Executiu i ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què va explicar que aquesta reforma que busca l'Executiu persegueix avançar en la «millora de la qualitat democràtica» fent que el fur de què gaudeixen actualment els membres de l'Executiu i de les Corts deixi de considerar-se «un privilegi».

Amb la petició d'aquest informe al Consell d'Estat, preceptiu però no vinculant, el Govern inicia el procediment per modificar els articles 71.3 i 102.1 de la Constitució, que són els que fan referència al fur dels membres de l'Executiu, diputats i senadors, que consisteix en què el tribunal competent per investigar-los és el Tribunal Suprem.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que el Govern «pren el pèl als espanyols» amb la seva última proposta sobre l'eliminació dels aforaments polítics. «Primer va dir que se sumava a la nostra proposta d'eliminar els aforaments polítics, després que només per a casos que no fossin de corrupció i ara surt amb això. Deixi de prendre el pèl als espanyols, senyor Sánchez», va escriure Rivera al seu compte de Twitter.