May exigeix a la UE una alternativa a la seva proposta per al Brexit londres/brussel·les

La primera ministra britànica, Theresa May, va criticar durament els seus homòlegs europeus pel seu rebuig a la proposta que ha formulat per al Brexit i va deixar clar que no està disposada en cap cas a no fer cas al resultat del referèndum ni a «trencar» el país. May va denunciar que, durant les negociacions el Regne Unit ha tractat la UE «amb respecte» i per tant «espera el mateix» de l'altra part, ja que està en joc «una bona relació» un cop es produeixi la sortida del bloc.

En aquest sentit, va considerar «inacceptable» que els socis europeus hagin rebutjat la seva proposta de divorci, el conegut com a Pla de Chequers, «sense oferir explicacions detallades i sense fer una contraproposta». Per això, va demanar a la UE que aclareixi quins són els punts de fricció i «quina és l'alternativa perquè puguem discutir-ho». «Fins que ho fem, no podrem fer progressos», va afegir.

La primera ministra va explicar que els dos principals obstacles en la negociació són la futura relació econòmica entre el Regne Unit i la UE i la frontera entre l'Úlster i Irlanda. Les dues solucions que es plantejaven fins ara eren o bé la permanència del país a la zona econòmica europea i una unió duanera, «el que suposaria seguir acatant totes les normes de la UE», o la signatura d'un acord de lliure comerç.

Per part seva, el president del Consell europeu, Donald Tusk, va afirmar que «encara és possible» que la Unió Europea i el Regne Unit aconsegueixin «un compromís bo per a tots» respecte el Brexit, alhora que va destacar que «des de l'inici les negociacions han estat centrades en aconseguir un acord que minimitzi els danys» provocats per la sortida del país del bloc regional.

Tusk va dir «entendre la lògica de les negociacions» i va afegir que parla «com un amic proper del Regne Unit i veritable admirador de la primera ministra Theresa May».