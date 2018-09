Pablo Iglesias proposa un referèndum per decidir si es prohibeixen els toros

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va proposar la celebració d'un referèndum a nivell estatal perquè siguin els espanyols els que decideixin sobre el futur de les curses de braus, davant la «complexitat» que comporta, segons el seu parer, aquest assumpte. Va admetre que encara que a ell no li agraden els toros, també és conscient que «no es poden prohibir per decret, però estaria bé preguntar a la gent».

Després de recordar que el que sí defensa la seva formació és que es deixi de subvencionar amb diners públics les curses de braus, Iglesias va afegir que, a més, es podria «democratitzar» aquest debat, i preguntar als espanyols per la seva opinió. En aquest sentit, va apostar per «preguntar als ciutadans als seus pobles o a determinats territoris, o, per què no, un dia a Espanya, si la majoria vol toros o no els vol».

Per altra banda, preguntat sobre la seva opinió sobre la caça, Iglesias també va admetre que a ell no li agrada, però «que no es pot prohibir així com així», perquè també «és una cosa complexa». «Però a mi no m'agrada disparar als animals», va postil·lar.

Per part seva, la Fundación del Toro de Lidia considera que la proposta del secretari general de Podem «respon a la covardia» i és pròpia de la «censura perillosa» i la «nova moralitat» que volen imposar. El portaveu de la fundació, Chesu Apazaola, considera que amb la seva proposta Iglesias dóna peu a la «censura moral sobre una manifestació cultural, legal, lliure i acceptada».