La polèmica de la tesi no passa factura a Sánchez entre els votants d'esquerres

Gairebé vuit de cada deu ciutadans consideren que Pedro Sánchez ho està fent malament o regular com a president del Govern. Només el 17,4 per cent dels enquestats valora bé la seva gestió des de la seva arribada a la Moncloa, segons una enquesta de l'Institut DYM per a Prensa Ibérica, grup editor d'aquest diari, i L'Independent. L'enquesta, realitzada aquesta mateixa setmana, revela que la polèmica de la tesi doctoral no passa factura al president especialment entre els votants de l'esquerra, encara que sí li suposa moltes crítiques entre els simpatitzants d'altres partits.

Les opinions estan dividides gairebé per la meitat. El 45,4 per cent dels enquestats considera que aquest assumpte acadèmic no compromet la credibilitat del líder socialista. Un 44,5 per cent opina el contrari. Els més crítics amb la controvèrsia generada sobre si hi va haver plagi o no en la tesi de Pedro Sánchez són els votants del PP. Set de cada deu entenen que la fiabilitat del president queda en dubte. En canvi, només una quarta part dels votants del PSOE i de Podem creu que aquesta polèmica perjudica la seva imatge.

Una mica més de la meitat (51,1

per cent) dels entrevistats que van votar Ciutadans a les eleccions generals de 2016 comparteixen que el cap de l'Executiu ha quedat tocat. L'enquesta va ser realitzada entre dilluns i dimecres d'aquesta setmana, quan l'opinió pública ja tenia coneixement dels dubtes per l'autoria de la tesi doctoral de Pedro Sánchez.

El president torna a tenir els majors nivells de confiança pel que fa a la polèmica sobre la seva tesi doctoral entre els potencials votants dels partits d'esquerres. Curiosament, l'electorat de Podem avala Sánchez fins i tot en major mesura que els simpatitzants del PSOE. El 70,4 per cent dels votants de Podem treu importància a la controvèrsia, mentre que entre l'electorat socialista aquest percentatge és tres punts inferior, en quedar-se al 67,4 per cent.

La tasca del nou president en els seus primers cent dies al capdavant de l'Executiu també es sotmet a examen en el treball de DYM. Pràcticament quatre de cada deu entrevistats (39,5 per cent) considera que Pedro Sánchez ho ha fet malament i idèntic

percentatge valora amb un regular la gestió del president del Govern un cop superats els seus tres

primers mesos al capdavant de l'Executiu, després de tirar endavant la moció d'investidura contra Mariano Rajoy. És a dir, al 79 per cent dels espanyols enquestats (gairebé 8 de cada 10) no els convenç la tasca del líder socialista des de la seva arribada a la Moncloa, mentre que el 17,4 per cent sí la veu adequada. La valoració del president es troba molt en línia amb la qualificació del seu Govern, ja que el 86,6 per cent també havia puntuat l'Executiu socialista amb notes de malament o regular.

En aquests tres mesos, Sánchez

ha pres decisions tan diverses com l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos, l'autorització perquè el vaixell humanitari Aquarius pogués arribar al port de València després de romandre aturat durant setmanes a aigües internacionals o la rectificació sobre la venda d'armes a l'Aràbia Saudita primer denegada i finalment autoritzada.

L'anàlisi de l'enquesta tenint en compte el record de vot de les eleccions generals de 2016 ofereix alguna dada sorprenent. Els votants del PSOE valoren molt millor la gestió de Pedro Sánchez que la del seu Govern, ja que el 42,7 per cent dóna un bé a la tasca del president, nota que només atorga un 25,8 per cent respecte l'actuació de l'Executiu socialista.

Un terç dels votants de Podem (el 30,5 per cent) també jutja de manera positiva les decisions de Sánchez en els seus primers cent dies de Govern, encara que més de la meitat (el 52,8 per cent) dóna una valoració regular i només el 15,1 per cent la qualifica com a dolenta, percentatge que s'eleva al 49,6 per cent entre els votants de Ciutadans i al 73 per cent entre

el potencial electorat del Partit Popular.