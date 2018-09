Rússia va planejar una operació secreta de rescat de Julian Assange

Diversos diplomàtics russos van participar en converses per portar a terme una operació de rescat del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de l'ambaixada equatoriana a Londres, on porta confinat des de fa sis anys. L'operació secreta havia a dur-se a terme el dia de Nadal de l'any 2017 però va ser avortada a l'últim moment per causes desconegudes, segons va revelar The Guardian. El pla incloïa la sortida d'Assange en un vehicle oficial i amb documents que certifiquessin la seva immunitat diplomàtica aprofitant la retirada del dispositiu especial de vigilància a què el va sotmetre Scotland Yard durant anys. Un empresari rus no identificat i almenys dos diplomàtics equatorians van exercir d'intermediaris. El destí final del fundador de Wikileaks podria haver estat Rússia, tot i que també es va estudiar la possibilitat d'un trasllat en vaixell fins a l'Equador.