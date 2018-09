Una treballadora d'una guarderia nocturna il·legal apunyala tres

Dos adults i tres nadons van ser apunyalats durant la matinada en una guarderia nocturna al districte de Queens, a Nova York. Una dona de 52 anys que treballava al centre va ser arrestada després de trobar-la al soterrani de l'edifici després d'haver-se tallat les venes. La llar d'infants, que acollia nens de procedència asiàtica, funcionava de forma il·legal en un habitatge privat, ja que no estava registrada als serveis socials. La treballadora és sospitosa d'haver atacat els tres nadons, dues nenes i un nen, i dos adults: un empleat de la llar d'infants i el pare d'un dels nens. Els tres nadons tenen 3 dies, 20 dies i un mes, i a l'hora de tancar aquesta edició estaven en condició crítica però estable. Per altra banda, almenys cinc persones, entre elles una nena de vuit anys, van resultar ferides de bala en un tiroteig a Syracuse, a l'estat nord-americà de Nova York. La Policia va rebre una trucada d'emergència informant sobre un tiroteig i els agents van trobar diverses persones ferides de bala en arribar al lloc dels fets. «Aquest és un esdeveniment molt tràgic», va afirmar el cap de la Policia de Syracuse, Frank Fowler, tot afegint que «això és quelcom que no pot succeir a la nostra comunitat, que es caracteritza per la tranquil·litat».