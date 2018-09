Casado, sobre els màsters: «No tots som iguals»

El president del PP, Pablo Casado, va afirmar ahir, després de la decisió de la Fiscalia del Tribunal Suprem de no obrir causa contra ell pel seu màster que «deia una paisana -en referència a l'exministra de Sanitat, Carmen Montón- que no tots som iguals, i tenia raó: no tots som iguals». «No diré res més, no fa falta dir res més», va subratllar. En el seu discurs en un acte amb militants a la Pobla de Farnals (València), Casado va valorar la decisió de la Fiscalia en contra de l'obertura d'una causa penal pel títol del màster que va obtenir a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curs 2008-2009, perquè no va veure «consistents» els indicis de prevaricació. Casado, encara que no es va referir explícitament a la polèmica i únicament va parlar d'ella com «l'últim tema d'actualitat», va manifestar: «Fa una setmana, deia una paisana que no tots som igulas, i tenia raó, no tots som iguals», al·ludint a la dimissió de Munt després de les informacions sobre el seu màster. Tot seguit, el president popular va reivindicar que «la serenitat, decència i dignitat amb la qual aquest partit es defensa hauria de ser imitada per molts altres». I va emfatitzar: «L'única cosa que diré és que la veritat sempre s'obre pas, i que aquest partit sempre respecta les institucions, siguin universitats o administracions judicials, a diferència d'uns altres». «Aquest partit mai liquida la presumpció d'innocència, convertint-la en una presumpció de culpabilitat, ni exigirà a un adversari que expliqui el que no ha fet i el que les calúmnies diuen que ha fet», va asseverar.

Per tant, «com que no som iguals i (en el PP) tenim més dignitat i respecte a les institucions», Casado va voler agrair la confiança dels militants i va reblar: «Vaig dir al Congrés Nacional que no decebria i, afortunadament, el temps ens està donant la raó».



«Politització de la justícia»

L'entusiasme de Casado després de la decisió de la Fiscalia contrastava ahir amb les crítiques de Podem. El seu secretari d'Organització, Pablo Echenique, va criticar la «politització de la justícia» i va qualificar de «despropòsit» que en surti airós quan «li han regalat un màster». Va assegurar que un «Tribunal Suprem polititzat» està enviant el missatge que «hi ha alumnes VIP».