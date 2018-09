Cs demanarà una investigació si Sánchez no s'explica per la tesi

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha manifestat que el seu partit demanarà una comissió d'investigació al Congrés si el president del Govern, Pedro Sánchez, no compareix per donar explicacions sobre les irregularitats de la seva tesi doctoral.

«Sembla que hi ha moltíssimes irregularitats en la seva tesi, no només en qüestions de plagi, sinó que el mateix tribunal semblava la conversa dels diumenges amb els amiguets en lloc d'un tribunal seriós», va afirmar durant la seva intervenció a l'acte Stop barreres lingüístiques. Arrimadas va insistir que hi ha polítics del PP i del PSOE que «han rebut un màster gratis, mentre que d'altres han hagut d'estudiar», citant casos com el de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, o l'exministra de Sanitat, Carmen Montón.