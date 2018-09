PDeCAT i ERC, «sense manies» per fer caure Sánchez

El president del Partit Demòcrata (PDeCAT), David Bonvehí, ha enviat un avís al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, en assegurar que la formació nacionalista no tindrà «cap mania» en fer caure Sánchez «de manera imminent» si el president espanyol no demostra que actua diferent sobre Catalunya que el seu antecessor a la Moncloa, Mariano Rajoy. D'altra banda, Bonvehí defensa una aturada de país com la del 3-O en cas de sentència condemnatòria contra els «presos polítics» encausats pel referèndum.

Bonvehí constata que si Sánchez no proposa «solucions polítiques» ni demostra «gestos molt evidents», el PDeCAT no podrà votar a favor dels comptes de l'Estat. «Sap que no tenim cap altre compromís amb ell. Hauria d'estar disposat a perdre el nostre suport de manera imminent si no canvia el que estava fent Rajoy», assevera. A més, el president del Partit Demòcrata també ha reclamat a l'Estat que insti la fiscalia a retirar les acusacions contra els líders independentistes presos.

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va comentar ahir a Palma que veu «molt complicat que Esquerra Republicana doni suport als pressupostos d'una gent que té els seus companys tancats a la presó». «No hi ha cap dubte que l'executiu té capacitat legal per donar ordres a la Fiscalia General de l'Estat», va afegir, retraient així al govern de Pedro Sánchez que no faci moviments per alliberar els presos independentistes i, alhora, avisant que sense això s'està dificultant el vot favorable dels republicans als comptes de l'executiu espanyol. A més, Rufián va assegurar que aviat «Catalunya serà independent». «És inevitable per l'aritmètica parlamentària, però no només per això, sinó també perquè, demogràficament, la gent jove és majoritàriament independentista», va indicar.